Число погибших при взрыве в Ереване выросло до семи

Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян заявил, что число погибших при взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване возросло до семи, сообщает РИА Новости.

Число пропавших без вести в результате взрыва в Ереване увеличилось до 27

По его словам, из-под завалов было извлечено тело ещё одного погибшего, ранения получили 62 человека.

Ранее Костанян заявил, что в списке пропавших без вести после взрыва в торговом центре «Сурмалу» есть гражданка РФ.

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ФОТО: РИА Новости / Асатур Есаянц
ТЕГИ:Торговые ЦентрыВзрывЕреванПогибшие
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