Число погибших при взрыве в Ереване выросло до семи
15 августа 202218:22
Пресс-секретарь МЧС Армении Айк Костанян заявил, что число погибших при взрыве в торговом центре «Сурмалу» в Ереване возросло до семи, сообщает РИА Новости.
По его словам, из-под завалов было извлечено тело ещё одного погибшего, ранения получили 62 человека.
Ранее Костанян заявил, что в списке пропавших без вести после взрыва в торговом центре «Сурмалу» есть гражданка РФ.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru