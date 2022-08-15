Число пропавших без вести в результате взрыва в Ереване увеличилось до 27

Количество пропавших без вести после взрыва фейерверков в торговом центре «Сурмалу» в Ереване увеличилось до 27 человек, еще три человека погибли, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МЧС страны.

Взрыв в Ереване. Погиб человек

Ранее сообщалось о 20 пропавших без вести. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Всего травмы получил 61 человек, состояние 36 из них оценивается как среднетяжелое, остальных – как удовлетворительное.

Взрыв произошел 14 августа в 13:23 (12:23 мск), затем последовали еще взрывы. Власти пока не раскрыли причины происшествия.

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ФОТО: РИА Новости
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