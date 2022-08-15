Число пропавших без вести в результате взрыва в Ереване увеличилось до 27
Количество пропавших без вести после взрыва фейерверков в торговом центре «Сурмалу» в Ереване увеличилось до 27 человек, еще три человека погибли, сообщает «РЕН ТВ» со ссылкой на МЧС страны.
Ранее сообщалось о 20 пропавших без вести. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Всего травмы получил 61 человек, состояние 36 из них оценивается как среднетяжелое, остальных – как удовлетворительное.
Взрыв произошел 14 августа в 13:23 (12:23 мск), затем последовали еще взрывы. Власти пока не раскрыли причины происшествия.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru