Число пропавших без вести в результате взрыва в Ереване увеличилось до 27

Ранее сообщалось о 20 пропавших без вести. В настоящее время продолжаются поисково-спасательные работы. Всего травмы получил 61 человек, состояние 36 из них оценивается как среднетяжелое, остальных – как удовлетворительное.

Взрыв произошел 14 августа в 13:23 (12:23 мск), затем последовали еще взрывы. Власти пока не раскрыли причины происшествия.

