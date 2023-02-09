Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до восьми

Восемь человек погибли в результате взрыва газа и последующего частичного обрушения жилого дома в Новосибирске, сообщает пресс-служба Минздрава Новосибирской области.

Восемь человек погибли при взрыве газа в Тульской области

В ведомстве рассказали, что под завалами было найдено тело ещё одной жертвы ЧП.

«Известно уже о 17 пострадавших: восемь человек погибли, семеро остаются в больницах Новосибирска. Двоих врачи выписали на амбулаторное лечение», - добавили в министерстве.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что причиной взрыва газа и частичного обрушения жилого дома в Новосибирске могло стать нарушение правил эксплуатации газового оборудования, сообщает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / Владимир Николаев
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