Число погибших при взрыве газа в Новосибирске увеличилось до восьми

В ведомстве рассказали, что под завалами было найдено тело ещё одной жертвы ЧП.

«Известно уже о 17 пострадавших: восемь человек погибли, семеро остаются в больницах Новосибирска. Двоих врачи выписали на амбулаторное лечение», - добавили в министерстве.

Ранее губернатор Новосибирской области Андрей Травников заявил, что причиной взрыва газа и частичного обрушения жилого дома в Новосибирске могло стать нарушение правил эксплуатации газового оборудования, сообщает НСН.

