Число погибших при взрыве газа в Кирсанове выросло до четырех

Число погибших в результате взрыве газа в Кирсанове выросло до четырех, сообщили в МЧС России.

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В ведомстве отметили, что тело четвертого погибшего обнаружили при разборе завалов.

Взрыв бытового газа произошел рано утром 19 октября. После этого здание частично обрушилось и начался пожар. Позже возгорание удалось потушить.

По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: МЧС России
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