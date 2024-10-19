Число погибших при взрыве газа в Кирсанове выросло до четырех
19 октября 202416:59
Число погибших в результате взрыве газа в Кирсанове выросло до четырех, сообщили в МЧС России.
В ведомстве отметили, что тело четвертого погибшего обнаружили при разборе завалов.
Взрыв бытового газа произошел рано утром 19 октября. После этого здание частично обрушилось и начался пожар. Позже возгорание удалось потушить.
По факту произошедшего было возбуждено уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru