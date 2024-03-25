Агаларов: при восстановлении «Крокуса» создадут мемориал
При воссоздании концертного зала «Крокус Сити Холл» будет создан мемориал, заявил в эфире РБК сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова Эмин.
По его словам, «какой-то мемориал обязательно будет». Рассматривается вариант его создания на месте зала, отметил он.
Агалов сообщил, что сейчас в приоритете оказание помощи пострадавшим. К работе подключат фонд Муслима Магомаева.
Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая назвала недопустимым восстановление «Крокуса» на месте совершения теракта. Парламентарий призвала создать мемориал на месте концертного зала, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Мишустин поздравил директора Музея Победы с 60-летием
- Агаларов: при восстановлении «Крокуса» создадут мемориал
- МЧС опубликовало обновленный список погибших при теракте в «Крокусе»
- Хинштейн: охрана «Крокуса» не выехала на место после теракта
- Депутат Ющенко: ТВ-каналы не изменили сетку вещания 22 марта, чтобы не сеять панику
- СМИ: двое обвиняемых в теракте в «Крокусе» прилетели в Москву 2 марта
- Суд в Ростове-на-Дону приговорил к 11 годам колонии члена ИГ
- Захарова назвала аморальным отказ США помогать России после теракта
- При атаке дронов-камикадзе в Белгородской области пострадал мужчина
- В Верховной Раде предложили защитить от мобилизации 70% полицейских
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru