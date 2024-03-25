Агаларов: при восстановлении «Крокуса» создадут мемориал

При воссоздании концертного зала «Крокус Сити Холл» будет создан мемориал, заявил в эфире РБК сын владельца Crocus Croup Араза Агаларова Эмин.

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По его словам, «какой-то мемориал обязательно будет». Рассматривается вариант его создания на месте зала, отметил он.

Агалов сообщил, что сейчас в приоритете оказание помощи пострадавшим. К работе подключат фонд Муслима Магомаева.

Ранее депутат Госдумы Татьяна Буцкая назвала недопустимым восстановление «Крокуса» на месте совершения теракта. Парламентарий призвала создать мемориал на месте концертного зала, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Михаил Терещенко
ТЕГИ:МемориалТеракт

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