Число погибших при столкновении поездов в Греции достигло 36 человек
Официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис заявил, что число жертв столкновения поездов неподалеку от города Лариса достигло 36 человек, сообщает телеканал ERT NEWS.
По его словам, травмы различной степени тяжести получили 85 человек.
«В больницы для оказания помощи доставлены 66 человек, 6 находятся в реанимации», - добавил Ватракояннис.
Отмечается, что после трагедии министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку, сообщает RT.
Ранее пригородный поезд врезался в легковой автомобиль Audi, выехавший на ж/д пути у станции Орехово в Ленинградской области, сообщают «Невские новости».
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