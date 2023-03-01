Число погибших при столкновении поездов в Греции достигло 36 человек

Официальный представитель пожарной службы Василис Ватракояннис заявил, что число жертв столкновения поездов неподалеку от города Лариса достигло 36 человек, сообщает телеканал ERT NEWS.

В Греции после катастрофы на железной дороге арестовали начальника станции

По его словам, травмы различной степени тяжести получили 85 человек.

«В больницы для оказания помощи доставлены 66 человек, 6 находятся в реанимации», - добавил Ватракояннис.

Отмечается, что после трагедии министр транспорта Греции Костас Караманлис подал в отставку, сообщает RT.

Ранее пригородный поезд врезался в легковой автомобиль Audi, выехавший на ж/д пути у станции Орехово в Ленинградской области, сообщают «Невские новости».

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеПострадавшиеПоездаГреция
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры