Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48
26 июня 202311:07
Количество погибших после прорыва Каховской ГЭС в Херсонской области выросло до 48, сообщают «Известия» со ссылкой на экстренные службы.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru