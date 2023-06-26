Число погибших при прорыве Каховской ГЭС выросло до 48

Уточняется, что спасатели обнаружили тела еще двоих человек.

Еще 122 человека пострадали, отмечает RT. Их госпитализировали с переохлаждением и травмами.



Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что ответственность за подрыв Каховской ГЭС лежит на США.

