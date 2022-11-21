Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до шести

Число погибших при пожаре, который произошел 20 ноября на Комсомольской площади в центре Москвы, возросло до шести человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Площадь обрушения в масштабном пожаре в центре Москвы выросла

Ранее сообщалось о пятерых погибших. Известно, что пламя охватило площадь в 2,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали семь человек.

В настоящее время пожар полностью ликвидирован.

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ФОТО: ГУ МЧС России по Республике Крым
ТЕГИ:МоскваПожары
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