Число погибших при пожаре в центре Москвы возросло до шести
21 ноября 202202:02
Число погибших при пожаре, который произошел 20 ноября на Комсомольской площади в центре Москвы, возросло до шести человек, сообщает РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.
Ранее сообщалось о пятерых погибших. Известно, что пламя охватило площадь в 2,5 тысячи квадратных метров. Из здания эвакуировали семь человек.
В настоящее время пожар полностью ликвидирован.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru