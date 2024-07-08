Число погибших при обстреле села Никольское под Белгородом выросло до двух

Мужчина, пострадавший в результате воздушной атаки в селе Никольское Белгородского района, скончался в больнице. Об этом в своём Telegram-канале заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Три человека пострадали при ударе ВСУ по селу Байцуры в Белгородской области

По его словам, мужчина был доставлен в больницу без сознания, врачи до последнего боролись за его жизнь, но безуспешно.

Таким образом число погибших в результате атаки увеличилось до двух - при попадании снаряда в коммерческий объект на месте погиб один человек.

«Количество раненых также увеличилось. В больницу самостоятельно обратился ещё один пострадавший — у мужчины минно-взрывная травма и осколочное ранение ноги», - написал Гладков.

Он добавил, что в селе Никольское повреждены четыре частных домовладения, четыре легковых автомобиля, один микроавтобус и один коммерческий объект.

Ранее губернатор Кубани Вениамин Кондратьев заявил, что шестилетняя девочка, пострадавшая при атаке беспилотников ВСУ в Приморско-Ахтарске, умерла в больнице, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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