Число погибших при обстреле Донецка выросло до пяти
15 августа 202214:13
Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своём Telegram-канале сообщил о пятом погибшем в результате обстрелов Донецка.
«Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, по улице Лётчиков погиб мужчина», - говорится в сообщении.
Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что Донецкий механический завод оказался поврежден в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ).
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15 августа 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru