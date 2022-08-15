Число погибших при обстреле Донецка выросло до пяти

Штаб территориальной обороны Донецкой народной республики (ДНР) в своём Telegram-канале сообщил о пятом погибшем в результате обстрелов Донецка.

Пушилин заявил об освобождении около половины территории ДНР

«Вооруженные формирования Украины обстреляли Петровский район Донецка, по улице Лётчиков погиб мужчина», - говорится в сообщении.

Ранее представительство ДНР в СЦКК заявило, что Донецкий механический завод оказался поврежден в результате обстрелов Вооруженными силами Украины (ВСУ).

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ДонецкПогибшиеОбстрелДНР
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