Число погибших при обстреле Донецка увеличилось до 25

Жертвами обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) стали 25 жителей Донецка, сообщил в своем Telegram-канале глава ДНР Денис Пушилин.

До 13 человек погибли в Донецке после обстрела ВСУ

Пострадали около 20 человек. В состоянии средней тяжести находятся двое детей, уточнил Пушилин.

По его словам, некоторые пострадавшие получили проникающие ранения в области жизненной важных органов и травматические ампутации конечностей.

Глава республики отметил, что ВСУ нанесли удар из артиллерии калибра 152 и 155 миллиметров. Под обстрел попал рынок в микрорайоне Текстильщик.

Ранее мэр Донецка Алексей Кулемзин сообщил, что жертвами обстрела со стороны ВСУ стали 18 человек, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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