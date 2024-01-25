Число погибших при обрушении насосной станции в Новотроицке увеличилось до двух
25 января 202411:52
Число погибших в результате обрушения канализационно-насосной станции в Оренбургской области возросло до двух. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на власти региона.
Отмечается, что еще один человек скончался в больнице.
Ранее стало известно, что в городе Новотроицк обрушилось здание насосной станции, в населенном пункте ввели режим ЧС муниципального характера, напоминает «Свободная пресса». Сообщалось об одном погибшем и трех извлеченных из-под завалов. Спасатели продолжали поиски семи человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru