При взрыве канализации в Оренбургской области погиб человек, семерых ищут. Видео

При взрыве канализационно-насосной станции в городе Новотроицке Оренбургской области погиб один человек. Как сообщила региональная администрация в своем Telegram-канале, это сотрудник данного технологического объекта.

Из-под завалов спасатели достали троих человек, они отправлены в больницу. Еще семерых ищут специалисты МЧС. Региональное правительство публикует видео момента взрыва насосно-фекальной станции.