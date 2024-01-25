При взрыве канализации в Оренбургской области погиб человек, семерых ищут. Видео
При взрыве канализационно-насосной станции в городе Новотроицке Оренбургской области погиб один человек. Как сообщила региональная администрация в своем Telegram-канале, это сотрудник данного технологического объекта.
Из-под завалов спасатели достали троих человек, они отправлены в больницу. Еще семерых ищут специалисты МЧС. Региональное правительство публикует видео момента взрыва насосно-фекальной станции.
По данным областного правительства, площадь уничтоженного составляет не менее 200 квадратных метров. Как отмечает Telegram-канал «Радиоточка НСН», в Новотроицке объявлен режим чрезвычайной ситуации муниципального уровня.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru