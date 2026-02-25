В Смоленской области четыре человека погибли при атаке ВСУ на предприятие
25 февраля 202612:07
Четыре человека погибли при атаке ВСУ на гражданское предприятие в Смоленской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Анохин.
Как отметил губернатор, удар был нанесен по предприятию ПАО «Дорогобуж», пишет RT.
«По предварительной информации... погибли четверо и ранено десять сотрудников предприятия», - заявил Анохин.
Раненых доставили в медицинское учреждение.
По данным Минобороны, в ночь на 25 февраля над Смоленской областью уничтожили 14 беспилотников ВСУ.
