В Смоленской области четыре человека погибли при атаке ВСУ на предприятие

Четыре человека погибли при атаке ВСУ на гражданское предприятие в Смоленской области. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава региона Василий Анохин.

Как отметил губернатор, удар был нанесен по предприятию ПАО «Дорогобуж», пишет RT.

«По предварительной информации... погибли четверо и ранено десять сотрудников предприятия», - заявил Анохин.

Раненых доставили в медицинское учреждение.

По данным Минобороны, в ночь на 25 февраля над Смоленской областью уничтожили 14 беспилотников ВСУ.

