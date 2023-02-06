Число жертв землетрясения в Турции достигло 1 541 человека

По его словам, пострадали 9 733 человека, было разрушено 3 471 здание.



«На данный момент у нас 1 541 жертва, 9 733 раненых и 3 471 обрушившееся здание», - сказал он.

Ранее глава Управления по чрезвычайным ситуациям Юнус Сезер заявил, что в результате землетрясения погибли 1 498 человек, ещё 8 533 пострадали.

Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования своему турецкому коллеге Реджепу Тайипу Эрдогану и подтвердил готовность России немедленно оказать необходимую помощь в ликвидации последствий стихийного бедствия, сообщает RT.