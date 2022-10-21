Число погибших после удара ВСУ по переправе в Херсоне выросло до четырех

Ранее стало известно, что украинская армия выпустила 12 ракет по гражданской переправе через Днепр в районе Антоновского моста, ПВО удалось сбить 11 ракет. Власти сообщали о двух погибших и 10 раненых, напоминает Ura.ru.

Как сообщил Стремоусов, среди погибших детей нет. Жизни раненых ничего не угрожает, отмечает телеканал «360».

«Американцы будут продолжать наносить удары по Херсону. Мы будем продолжать перемещать мирных граждан с правого берега Херсонской области», — написал Стремоусов в своем Telegram-канале.

