Число погибших после удара ВСУ по переправе в Херсоне выросло до четырех

Число погибших после удара украинских войск по гражданской переправе в Херсоне выросло до четырех. Об этом сообщил замглавы администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.

Два человека погибли в результате удара ВСУ по переправе в Херсоне

Ранее стало известно, что украинская армия выпустила 12 ракет по гражданской переправе через Днепр в районе Антоновского моста, ПВО удалось сбить 11 ракет. Власти сообщали о двух погибших и 10 раненых, напоминает Ura.ru.

Как сообщил Стремоусов, среди погибших детей нет. Жизни раненых ничего не угрожает, отмечает телеканал «360».

«Американцы будут продолжать наносить удары по Херсону. Мы будем продолжать перемещать мирных граждан с правого берега Херсонской области», — написал Стремоусов в своем Telegram-канале.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПогибшиеРакетный УдарВСУХерсон
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