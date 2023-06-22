Число погибших после прорыва Каховской ГЭС выросло до 46

Число погибших после прорыва Каховской гидроэлектростанции и затопления территорий в Херсонской области возросло до 46. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

Районы Херсонщины выше разрушенной ГЭС остались без водоснабжения

Накануне председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко сообщал о 41 погибшем, напоминает РИА ФАН.

«По последним данным, погибли 46 человек», — отмечает агентство.

Еще 122 человека пострадали, пишет Ura.ru. Их госпитализировали с переохлаждением и травмами.

Ранее депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет заявил, что ответственность за подрыв Каховской ГЭС лежит на США.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
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