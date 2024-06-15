Число погибших после обрушения подъезда в Шебекине увеличилось до пяти
Число погибших в результате обрушении подъезда жилого дома в Шебекине Белгородской области возросло до пяти. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков.
Накануне в городе обрушился подъезд многоквартирного дома после обстрела ВСУ, пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН». Как сообщали в МЧС, под завалами нашли тела четырех погибших.
«Еще одна погибшая — женщина, которую доставили в областную больницу. Она была прооперирована. Несколько раз у нее останавливалось сердце, и медики проводили реанимационные мероприятия», — написал губернатор в своем Telegram-канале.
Ранее МЧС сообщило о завершении поисково-спасательных работ в Шебекине, пострадали семь человек, шестеро спасены.
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