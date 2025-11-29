На Шри-Ланке из-за циклона «Дитвах» погибли 123 человека

Не менее 123 человек стали жертвами тропического циклона «Дитвах», который обрушился на Шри-Ланку, сообщили в местном Центре по управлению стихийными бедствиями.

Всего от разгула стихии пострадали свыше 373 тысяч жителей страны, причем более 43 тысяч человек пришлось эвакуировать во временные убежища.

В ответ на катастрофу президент Шри‑Ланки Анура Диссанаяке распорядился привлечь армию к спасательным операциям — к работам уже подключились свыше 20,5 тысячи военнослужащих.

По прогнозам Департамента метеорологии, ситуация начнет улучшаться к 30 ноября: циклон «Дитвах» смещается в сторону Индии, что должно привести к существенному сокращению осадков на территории Шри‑Ланки.

Ранее стало известно, что россиянин, оказавшийся в зоне сильного наводнения в тайской провинции Сонгкхла, успешно эвакуирован и находится в безопасности, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: ТАСС
ТЕГИ:НаводнениеТайфунПогибшиеШри-Ланка

