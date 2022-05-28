Число палестинцев, пострадавших в боях с военными Израиля, выросло до 240

Акции протеста палecтинцев против расширeния еврeйских посeлений проходят на Западном берeгу каждую недeлю по пятницам.

В конце прошлого года сообщалось, что Россия окажет помощь вынужденным переселенцам с палестинских земель. Отмечалось, что власти страны направят денежный взнос в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам в размере десяти миллионов долларов за четыре года с 2022 по 2026 годы.

