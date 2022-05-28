Число палестинцев, пострадавших в боях с военными Израиля, выросло до 240
Число палестинцев, пострадавших в боях с израильскими военными на Западном берегу реки Иордан, выросло до 240. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Красный полумесяц.
Акции протеста палecтинцев против расширeния еврeйских посeлений проходят на Западном берeгу каждую недeлю по пятницам.
В конце прошлого года сообщалось, что Россия окажет помощь вынужденным переселенцам с палестинских земель. Отмечалось, что власти страны направят денежный взнос в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам в размере десяти миллионов долларов за четыре года с 2022 по 2026 годы.
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