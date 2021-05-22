В МИД РФ рассказали о гуманитарной помощи Палестине

Как напомнили в ведомстве, Москва с 2014 года ежегодно направляет в фонд Всемирной продовольственной программы от 2 до 3 млн долларов на обеспечение продовольственных нужд Палестины. Кроме того, в МИД отметили поддержку российской стороной Ближневосточного агентства для помощи палестинским беженцам и организации работ.

Также Москва в соответствии с установленной квотой подготавливает палестинские кадры в российских вузах, а Минтруд РФ реализует проект создания многофункционального центра компетенций в палестинском Бирзейте.

В МИД подчеркнули, что невзирая на эскалацию обстановки в регионе РФ продолжит оказывать разностороннюю гуманитарную поддержку палестинскому народу.

«Сегодня главной задачей является не допустить возобновления насилия. Избежать нового витка опасной конфронтации, которая уже привела к гибели и ранениям сотен людей, в том числе женщин и детей, создать условия для перезапуска процесса палестино-израильского урегулирования. На это направлены усилия российской дипломатии», — добавили в дипведомстве.

