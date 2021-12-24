Россия выделит 10 млн долларов на помощь палестинским беженцам

Россия окажет помощь вынужденным переселенцам с палестинских земель, которые оказались, захвачены Израилем. Власти страны направят денежный взнос в Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам в размере десяти миллионов долларов за четыре года с 2022 по 2026. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Как отмечается, правительством России утверждено решение о продолжении практики внесения ежегодных добровольных взносов для помощи Палестине.

В российском внешнеполитическом ведомстве подчеркнули, что эти взносы будут способствовать улучшению ситуации в области образования, здравоохранения, социальной сферы, микрофинансирования и чрезвычайной помощи нуждающимся палестинцам, а также они будут направлены в инфраструктуру в лагерях беженцев.

«Россия исходит из того, что на фоне периодических вспышек насилия на Западном берегу р. Иордан и в секторе Газа, а также в условиях значительной дестабилизации обстановки в соседних арабских странах нужды палестинских беженцев существенно увеличиваются, а гуманитарное содействие остается ограниченным и затрудненным», разъяснили свою позицию в МИД РФ.

Москва на протяжении последних 70-лет не перестаёт оказывать поддержку палестинским беженцам.

Ранее Армения обратилась к России за помощью в защите её территориальной целостности.