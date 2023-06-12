Число отравлений суррогатным сидром В Ульяновской области увеличилось до 67

Число граждан, отравившихся суррогатным алкогольным напитком «Мистер сидр» в Ульяновской области, выросло до 67, сообщает пресс-служба регионального Минздрава.

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В ведомстве напомнили, что из них 21 человек умер.

Также в минздраве Ульяновской области отметили, что летальных исходов среди несовершеннолетних в регионе нет, информация в соцсетях о якобы смерти отравившейся сидром школьницы не соответствует действительности.

Ранее Октябрьский районный суд Самары арестовал двух фигурантов дела о краже попавшего в сидр ядовитого спирта, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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