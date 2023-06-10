В Москве перенесли фестиваль сидра из-за массового отравления в Поволжье

Фестиваль «I love cider 2023» перенесли по «настоятельным рекомендациям со стороны властей», говорится на сайте фестиваля.

В Самарской области выросло число жертв отравления сидром

Фестиваль должен был пройти 17 июня. Организаторы мероприятия уточнили, что все ранее купленные билеты будут действительны в новую дату.

Организаторы также отметили, что он несет просветительскую и образовательную функцию, а произошедшая в регионах трагедия с отравлениями «исказил правду» о традиционном напитке.

Жертвами отравления напитком «Мистер сидр» стали 33 человека. Первые случаи отравления зафиксированы 5 июня в Ульяновской области, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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