В Москве перенесли фестиваль сидра из-за массового отравления в Поволжье
Фестиваль «I love cider 2023» перенесли по «настоятельным рекомендациям со стороны властей», говорится на сайте фестиваля.
Фестиваль должен был пройти 17 июня. Организаторы мероприятия уточнили, что все ранее купленные билеты будут действительны в новую дату.
Организаторы также отметили, что он несет просветительскую и образовательную функцию, а произошедшая в регионах трагедия с отравлениями «исказил правду» о традиционном напитке.
Жертвами отравления напитком «Мистер сидр» стали 33 человека. Первые случаи отравления зафиксированы 5 июня в Ульяновской области, напоминает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru