В отеле Хургады отравились десятки россиян

По предварительным данным, пришлось госпитализировать до 30 туристов из России. «У меня там жена, шестилетний сын, теща», — сообщил житель Татарстана Азат Сабиров. По его словам, всех заболевших везут в больницу.

Как отметил мужчина, жене стало плохо утром, сыну — после обеда.

Большая часть отравившихся — дети. У всех — высокая температура и признаки пищевого отравления.

Ранее у 12 детей в оздоровительном лагере «Сахареж» в Ярославской области выявили кишечную инфекцию.

