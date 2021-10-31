В отеле Хургады отравились десятки россиян
В отеле на египетском курорте Хургада произошло массовое отравление россиян, сообщает РИА Новости.
По предварительным данным, пришлось госпитализировать до 30 туристов из России. «У меня там жена, шестилетний сын, теща», — сообщил житель Татарстана Азат Сабиров. По его словам, всех заболевших везут в больницу.
Как отметил мужчина, жене стало плохо утром, сыну — после обеда.
Большая часть отравившихся — дети. У всех — высокая температура и признаки пищевого отравления.
Ранее у 12 детей в оздоровительном лагере «Сахареж» в Ярославской области выявили кишечную инфекцию.
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