В отеле Хургады отравились десятки россиян

В отеле на египетском курорте Хургада произошло массовое отравление россиян, сообщает РИА Новости.

Дети отравились парами хлора в бассейне в Таганроге

По предварительным данным, пришлось госпитализировать до 30 туристов из России. «У меня там жена, шестилетний сын, теща», — сообщил житель Татарстана Азат Сабиров. По его словам, всех заболевших везут в больницу.

Как отметил мужчина, жене стало плохо утром, сыну — после обеда.

Большая часть отравившихся — дети. У всех — высокая температура и признаки пищевого отравления.

Ранее у 12 детей в оздоровительном лагере «Сахареж» в Ярославской области выявили кишечную инфекцию.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ОтравленияТуристыЕгипет
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры