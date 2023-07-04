Число отравившихся медвежьим мясом в Забайкалье увеличилось до 11

Количество отравившихся мясом медведя в селе Куанда в Забайкалье увеличилось до 11. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Девять человек отравились медвежьим мясом в Забайкалье

Ранее стало известно о девяти пострадавших, напоминает RT.

«Пострадавших 11 человек, в том числе двое несовершеннолетних», — указали в Минздраве.

По данным ведомства, три человека находятся в состоянии средней степени тяжести, восемь — в удовлетворительном состоянии. Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по факту отравления мясом медведя. Ведомство оценит исполнение требований законодательства об охоте и ветеринарии, проконтролирует соблюдение прав на оказание медпомощи.

Накануне жители забайкальского села Куанда, употреблявшие в пищу медвежье мясо, почувствовали недомогание и обратились за помощью медиков, напоминает телеканал «360». Пострадавших госпитализировали в Каларскую центральную районную больницу.

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ФОТО: РИА Новости
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