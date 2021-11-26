Путин подписал указ о награждении спасателей, работавших на шахте «Листвяжная»
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении спасателей, которые работали на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова временно исполняющего обязанности главы МЧС РФ Александра Чуприяна.
Сотрудники МЧС 26 ноября обнаружили в «Листвяжной» горноспасателя, который проходил по спискам как погибший.
По словам Чуприяна, пятеро спасателей награждены посмертно. Еще шесть спасателей награждены Орденом мужества.
25 ноября около 04:30 утра по московскому времени в шахте «Листвяжная» произошло задымление. В момент происшествия под землей находились 285 человек. Большинство из них удалось эвакуировать, но часть рабочих осталась в дальних штреках шахты. По последним данным, 52 человека погибли, 63 - пострадали. На месте происшествия ведутся спасательные работы. Жертвами взрыва стали 46 горняков 5 спасателей. По предварительным данным, причиной стало превышение концентрации метана. Тела шести погибших удалось поднять на поверхность.
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