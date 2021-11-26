Путин подписал указ о награждении спасателей, работавших на шахте «Листвяжная»

Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении спасателей, которые работали на шахте «Листвяжная» в Кузбассе. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на слова временно исполняющего обязанности главы МЧС РФ Александра Чуприяна.

Сотрудники МЧС 26 ноября обнаружили в «Листвяжной» горноспасателя, который проходил по спискам как погибший.