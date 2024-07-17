Число DDoS-атак на вузы РФ в июле выросло в 3,5 раза

Число DDoS-атак, которые были совершены на российские вузы в период с 1 по 15 июля текущего года, увеличилось в 3,5 раза по сравнению с таким же периодом 2023 года и в 4,5 раза по сравнению с первой половиной июня 2024 года. Об этом сообщается в отчете компании StormWall.

Несколько интернет-провайдеров в Крыму подверглись DDoS-атакам

Согласно данным, большинство атак на отечественные вузы организовали политически мотивированные хактивисты. Отмечается, что они запустили новую волну DDoS-атак в разгар приемной кампании, чтобы помешать выпускникам школ подавать документы в вузы. По словам экспертов компании, подобное повторяется уже третий год подряд.

Также указывается, что некоторые из атак были совершены непрофессионалами, вероятно, абитуриентами, которые боялись конкуренции.

Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в разговоре с НСН отметил, что иметь штат айтишников сегодня недостаточно для борьбы с хакерскими атаками. По его словам, периодически нужно проводить внешний аудит всех систем, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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