Число DDoS-атак на вузы РФ в июле выросло в 3,5 раза

Согласно данным, большинство атак на отечественные вузы организовали политически мотивированные хактивисты. Отмечается, что они запустили новую волну DDoS-атак в разгар приемной кампании, чтобы помешать выпускникам школ подавать документы в вузы. По словам экспертов компании, подобное повторяется уже третий год подряд.

Также указывается, что некоторые из атак были совершены непрофессионалами, вероятно, абитуриентами, которые боялись конкуренции.

Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в разговоре с НСН отметил, что иметь штат айтишников сегодня недостаточно для борьбы с хакерскими атаками. По его словам, периодически нужно проводить внешний аудит всех систем, передает «Радиоточка НСН».

