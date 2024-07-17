Число DDoS-атак на вузы РФ в июле выросло в 3,5 раза
Число DDoS-атак, которые были совершены на российские вузы в период с 1 по 15 июля текущего года, увеличилось в 3,5 раза по сравнению с таким же периодом 2023 года и в 4,5 раза по сравнению с первой половиной июня 2024 года. Об этом сообщается в отчете компании StormWall.
Согласно данным, большинство атак на отечественные вузы организовали политически мотивированные хактивисты. Отмечается, что они запустили новую волну DDoS-атак в разгар приемной кампании, чтобы помешать выпускникам школ подавать документы в вузы. По словам экспертов компании, подобное повторяется уже третий год подряд.
Также указывается, что некоторые из атак были совершены непрофессионалами, вероятно, абитуриентами, которые боялись конкуренции.
Ранее специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин в разговоре с НСН отметил, что иметь штат айтишников сегодня недостаточно для борьбы с хакерскими атаками. По его словам, периодически нужно проводить внешний аудит всех систем, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- SpaceX провела испытания 33 двигателей Raptor
- Шольц: Обеспечение безопасности - главный приоритет проекта бюджета Германии
- В Сети опубликовали предсказание Жириновского о покушении на Трампа
- Минобороны: Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью
- Легендарный московский клуб «Пропаганда» объявил о закрытии
- Пенсионерку задержали за надпись «ГУР» на памятнике Минину и Пожарскому в Москве
- Число DDoS-атак на вузы РФ в июле выросло в 3,5 раза
- ВСУ обстреляли Новую Таволжанку
- Мадридский «Реал» вновь стал самым дорогим футбольным брендом в мире
- СМИ: Четыре человека погибли после столкновения поезда и «легковушки» в Ленобласти
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru