«Не экономить!»: Российским компаниям посоветовали «этичных» хакеров для защиты

«Экономят на кибербезопасности компании, у которых малый бюджет, это небольшие фирмы. Средние компании также не сильно беспокоятся о безопасности, а самые крупные даже предлагают денежное поощрение за нахождение ошибок и уязвимостей, как в VK. Компаниям нужно идти именно по этому пути, чтобы не просто штат айтишников, а чтобы можно было привлечь специалистов со стороны и проверить себя. Есть такие «хакеры», которые готовы оценить вашу систему с точки зрения безопасности, этичные хакеры. Это сегодня очень эффективный способ, так как внутренний штат не всегда может выявить уязвимость», - рассказал он.

Вакулин подчеркнул, что зачастую злоумышленники могут «перехватить» доступ к социальным сетям и аккаунтам, чтобы получить данные пользователя или целой компании.

«У нас есть DDoS-атаки, когда личные данные не затрагиваются, это стопорит работу компьютеров и систем. Но самая опасная – это уязвимость нулевого дня, которая как раз затрагивает личные данные. Злоумышленник может получить вашу сессию. В таком случае ему даже пароль и логин не потребуется, он просто получит доступ к вашему аккаунту, пока сессия не завершится. Поэтому всегда нужно выходить из своих аккаунтов в соцсетях и так далее», - заключил собеседник НСН.

По итогам 2023 года Россия заняла первое место в списке стран, которые чаще всего подвергаются хакерским атакам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова. Так, до пандемии коронавируса шансы столкнуться с фишингом и другими способами мошенничества составляли 30-35%. Сейчас этот показатель вырос до 75%, передает «Радиоточка НСН».

