«Не экономить!»: Российским компаниям посоветовали «этичных» хакеров для защиты
Сергей Вакулин заявил НСН, что иметь штат айтишников недостаточно для борьбы с хакерскими атаками, периодически нужно проводить внешний аудит всех систем.
Иметь штат айтишников сегодня недостаточно для борьбы с хакерскими атаками, периодически нужно проводить внешний аудит всех систем, в этом могут помочь «этичные» хакеры, рассказал в беседе с НСН специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин.
Большинство (96%) российских компаний сегодня не защищены от потенциальных атак со стороны хакеров, сообщает ТАСС со ссылкой на результаты исследования Positive Technologies. В ходе тестирования специалисты смогли получить доступ к учетным данным сотрудников и важной конфиденциальной информации. «Проверка» затронула компании из разных отраслей, включая IТ, финансы, промышленность и так далее.
«Экономят на кибербезопасности компании, у которых малый бюджет, это небольшие фирмы. Средние компании также не сильно беспокоятся о безопасности, а самые крупные даже предлагают денежное поощрение за нахождение ошибок и уязвимостей, как в VK. Компаниям нужно идти именно по этому пути, чтобы не просто штат айтишников, а чтобы можно было привлечь специалистов со стороны и проверить себя. Есть такие «хакеры», которые готовы оценить вашу систему с точки зрения безопасности, этичные хакеры. Это сегодня очень эффективный способ, так как внутренний штат не всегда может выявить уязвимость», - рассказал он.
Вакулин подчеркнул, что зачастую злоумышленники могут «перехватить» доступ к социальным сетям и аккаунтам, чтобы получить данные пользователя или целой компании.
«У нас есть DDoS-атаки, когда личные данные не затрагиваются, это стопорит работу компьютеров и систем. Но самая опасная – это уязвимость нулевого дня, которая как раз затрагивает личные данные. Злоумышленник может получить вашу сессию. В таком случае ему даже пароль и логин не потребуется, он просто получит доступ к вашему аккаунту, пока сессия не завершится. Поэтому всегда нужно выходить из своих аккаунтов в соцсетях и так далее», - заключил собеседник НСН.
По итогам 2023 года Россия заняла первое место в списке стран, которые чаще всего подвергаются хакерским атакам. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на главного эксперта «Лаборатории Касперского» Сергея Голованова. Так, до пандемии коронавируса шансы столкнуться с фишингом и другими способами мошенничества составляли 30-35%. Сейчас этот показатель вырос до 75%, передает «Радиоточка НСН».
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