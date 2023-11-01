Число арестованных участников беспорядков в аэропорту Махачкалы выросло до 15

Ранее стало известно об аресте семи участвовавших в событиях в Махачкале, напоминает телеканал «360».

Как отметила Мамаева, Карабудахкентский районный суд региона рассмотрел 10 дел об участии в несанкционированном собрании, помешавшем функционированию объектов транспортной инфраструктуры, в отношении 10 граждан.

«Постановлениями суда все они признаны виновными в совершении административного правонарушения. В отношении восьмерых назначено наказание в виде административного ареста сроком на 8 суток», — указала руководитель пресс-службы.

Еще двоим участникам беспорядков с учетом состояния здоровья назначили по 60 часов обязательных работ.

Ранее в махачкалинском аэропорту вспыхнули беспорядки, толпа прорвалась на взлетно-посадочную полосу из-за прилета борта из Израиля. Воздушная гавань прекратила прием самолетов. После ЧП было возбуждено дело об организации массовых беспорядков, правоохранители задержали более 50 человек, пишет Ura.ru.

