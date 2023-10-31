Дагестанский суд арестовал пятерых участников погрома в аэропорту Махачкалы

Мужчин признали виновными в хулиганстве, сопряжённом с неповиновением представителю власти.

Руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева заявила, что одному из них назначили административный арест сроком на 10 суток, остальным дали по шесть суток административного ареста.

Ранее экс-глава администрации Дербента, депутат Госдумы Хизри Абакаров заявил, что ущерба от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил 285 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

