Дагестанский суд арестовал пятерых участников погрома в аэропорту Махачкалы
Советский районный суд Махачкалы арестовал пятерых участников массовых беспорядков в аэропорту столицы Дагестана, сообщает ТАСС.
Мужчин признали виновными в хулиганстве, сопряжённом с неповиновением представителю власти.
Руководитель пресс-службы Верховного суда региона Зарема Мамаева заявила, что одному из них назначили административный арест сроком на 10 суток, остальным дали по шесть суток административного ареста.
Ранее экс-глава администрации Дербента, депутат Госдумы Хизри Абакаров заявил, что ущерба от беспорядков в аэропорту Махачкалы составил 285 млн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru