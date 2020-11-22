Чиновники назвали «нюансом» затопление новой больницы в Челябинске

Инфекционную больницу построили за несколько месяцев и сдали десять дней назад. На строительство потратили 2,5 миллиарда рублей.

«Здание новое, ранее не эксплуатировалось, и, понимая, что могут возникать нюансы, пациентов заводили поэтапно. На данный момент последствия подтопления практически устранены. Больница продолжает функционировать в рабочем режиме, пациенты получают всю необходимую медицинскую помощь», - пояснила пресс-секретарь Марина Сергеева.

Напомним, в воскресенье пациенты пожаловались на то, что в здание начало затапливать. Им пришлось «сидеть, как птички», потому что вода прибывала из-под пола в палатах и коридорах. С подтоплением сражались медики, которые ночью тряпками собирали волу в 10-литровые ведра, сообщает Znak.com.



