«Не страшно приходить». Власти Москвы о ремонте поликлиник по новому стандарту

«Новый формат позволит медучреждениям соответствовать мировому уровню — в них будет комфортно находиться как врачам, так и пациентам. После проведения ремонта все здания будут выглядеть полностью обновленными. В помещениях установят удобную мебель светлых оттенков, в зонах ожидания детских поликлиник появятся игровые уголки», - рассказал чиновник.



По его словам, поликлиники станут местом, где комфортно находиться, а главное, «куда приятно, а не страшно приходить». Он также заявил, что модернизированные больницы будут приспособлены для того, чтобы быстрее найти нужный кабинет.

«В зданиях будет удобная система навигации, которая позволит сориентироваться и понять, как попасть в необходимый кабинет. После ремонта расположение кабинетов, кстати, изменится. На нижних этажах будут вести прием наиболее востребованные специалисты, а остальные помещения расположатся выше. Это позволит сократить число перемещений по медицинскому учреждению», - сказал он.

Паламарчук заверил, что ремонт происходит согласно плану, никаких расхождений нет.



«Все визуализации, и всё, что было задумано в рамках программы капитального ремонта, в скором времени смогут увидеть жители почти 80 районов Москвы», - сказал он.



Ранее Собянин заявил, что завершен ремонт 11 зданий. По его словам, уже в декабре в отремонтированные поликлиники начнут завозить современное оборудование.

