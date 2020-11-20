«Не страшно приходить». Власти Москвы о ремонте поликлиник по новому стандарту
Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что комплексный ремонт городских поликлиник по обновленному стандарту продолжается, несмотря на пандемию коронавируса. По его словам, ремонт всех 135 медучреждений столицы завершится к 2023 году.
Замглавы Департамента здравоохранения Москвы Алексей Паламарчук поделился с НСН впечатлениями о ходе ремонта поликлиник в рамках нового стандарта.
«Новый формат позволит медучреждениям соответствовать мировому уровню — в них будет комфортно находиться как врачам, так и пациентам. После проведения ремонта все здания будут выглядеть полностью обновленными. В помещениях установят удобную мебель светлых оттенков, в зонах ожидания детских поликлиник появятся игровые уголки», - рассказал чиновник.
По его словам, поликлиники станут местом, где комфортно находиться, а главное, «куда приятно, а не страшно приходить». Он также заявил, что модернизированные больницы будут приспособлены для того, чтобы быстрее найти нужный кабинет.
«В зданиях будет удобная система навигации, которая позволит сориентироваться и понять, как попасть в необходимый кабинет. После ремонта расположение кабинетов, кстати, изменится. На нижних этажах будут вести прием наиболее востребованные специалисты, а остальные помещения расположатся выше. Это позволит сократить число перемещений по медицинскому учреждению», - сказал он.
Паламарчук заверил, что ремонт происходит согласно плану, никаких расхождений нет.
«Все визуализации, и всё, что было задумано в рамках программы капитального ремонта, в скором времени смогут увидеть жители почти 80 районов Москвы», - сказал он.
Ранее Собянин заявил, что завершен ремонт 11 зданий. По его словам, уже в декабре в отремонтированные поликлиники начнут завозить современное оборудование.
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