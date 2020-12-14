Четырёх азербайджанских военных арестовали за вандализм и издевательства над телами погибших

Четырёх азербайджанских военнослужащих арестовали по подозрению в совершении преступлений в Нагорном Карабахе, сообщает Генпрокуратура Азербайджана.

По данным ведомства, военные глумились над телами военнослужащих ВС Армении, погибших в боях в Зангеланском районе, при этом снимали свои действия на видео и распространяли ролики в соцсетях.

Ещё двое азербайджанских военных подозреваются в разрушении памятников на армянских могилах кладбища в Ходжавендском районе Карабаха, записи актов вандализма на видео и последующем их распространении в соцсетях.

Многолетний конфликт Азербайджана и Армении на Южном Кавказе обострился в конце сентября. В результате военных действий пострадало мирное население непризнанной Нагорно-Карабахской республики.

Лидеры России, Армении и Азербайджана подписали соглашение о прекращении огня, вступившее в силу 10 ноября. Согласно документу, Баку и Ереван прекращают военные действия и обмениваются пленными. Кроме того, ряд районов Карабаха переходит под контроль Азербайджана, а за обстановкой в зоне конфликта будут наблюдать российские миротворцы.

Однако 12 декабря Ереван заявил, что азербайджанская сторона начала наступление в Гадрутском районе Карабаха. В свою очередь, Азербайджан сообщил, что военные проводили антитеррористическую операцию против армянских вооружённых отрядов.

