Возобновились бои на юге Нагорного Карабаха

Эти данные подтверждают в армии обороны Нагорного Карабаха, отмечает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»

Сообщается, что азербайджанская сторона начала наступательные бои на села в Гадрустком районе, которые не перешли под контроль Баку: Хцаберд и Ин Тахер (Ин Тахлар).

Напомним, многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения. Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о прекращении с 10 ноября боевых действий и вводе в зону конфликта российских миротворцев.

