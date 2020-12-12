Возобновились бои на юге Нагорного Карабаха
О возобновлении наступления армии Азербайджана на юге Нагорного Карабаха сообщает Минобороны Армении.
Эти данные подтверждают в армии обороны Нагорного Карабаха, отмечает Telegram-канал «Раньше всех. Ну почти»
Сообщается, что азербайджанская сторона начала наступательные бои на села в Гадрустком районе, которые не перешли под контроль Баку: Хцаберд и Ин Тахер (Ин Тахлар).
Напомним, многолетний конфликт Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября 2020 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в атаках в зоне соприкосновения. Главы России, Азербайджана и Армении 9 ноября подписали соглашение о прекращении с 10 ноября боевых действий и вводе в зону конфликта российских миротворцев.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru