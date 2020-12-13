В Азербайджане заявили о проведении антитеррористической операции под Гадрутом

«После подписания 10 ноября [9 ноября по московскому времени] совместного заявления о прекращении огня в лесах к северо-западу от поселка Гадрут остались армянские вооруженные отряды. Они не покинули территорию, а, наоборот, создали боевые позиции и совершили несколько диверсий в отношении азербайджанских военных и гражданских лиц, в результате которых погибли четыре и были ранены двое военнослужащих, а также ранен один гражданский. Служба государственной безопасности Азербайджана была вынуждена провести антитеррористическую операцию», - цитирует заявление ведомств ТАСС.

Накануне 12 декабря Армения заявила, что азербайджанская сторона начала наступательные бои в Гадрутском районе Карабаха.

В дальнейшем Миобороны РФ подтвердило факт нарушения мирного соглашения о полном прекращении военных действий в Нагорном Карабахе, которое 9 ноября подписали президенты России, Азербайджана и Армении. Согласно документу, Армения и Азербайджан останавливают наступление и обмениваются военнопленными. Ряд районов Карабаха переходит под контроль азербайджанских властей: Кельбаджарский, Лачинский и Агдамский. Кроме того, соглашением предусматривается размещение российских миротворцев в зоне конфликта.

