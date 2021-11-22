Четыре сирийских военных погибли при обстрелах боевиков

Четыре сирийских военных стали жертвами обстрелов боевиков в Идлибе, Алеппо и Хаме, передает ТАСС со ссылкой на замглавы Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирала Вадима Кулить.

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По данным Центра, при обстреле в Алеппо еще один военный был ранен. Кулить призвал вооруженные формирования перейти к мирному урегулированию конфликта.

Ранее в ноябре старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в случае военной акции Турции на севере Сирии Москва окажет поддержку силам сирийского лидера Башара Асада.

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ФОТО: РИА Новости//Михаил Алаеддин
ТЕГИ:ОбстрелСирия
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