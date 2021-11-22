Четыре сирийских военных погибли при обстрелах боевиков

По данным Центра, при обстреле в Алеппо еще один военный был ранен. Кулить призвал вооруженные формирования перейти к мирному урегулированию конфликта.

Ранее в ноябре старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ, политолог Андрей Чупрыгин заявил в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН», что в случае военной акции Турции на севере Сирии Москва окажет поддержку силам сирийского лидера Башара Асада.