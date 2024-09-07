Четыре дрона ВСУ сбили над Белгородской и Курской областями
7 сентября 202407:58
Четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.
«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку... дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БпЛА», — заявили в ведомстве.
Минобороны уточнило, что два дрона сбили над территорией Белгородской области, еще два – над Курской.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru