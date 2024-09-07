Четыре дрона ВСУ сбили над Белгородской и Курской областями

Четыре украинских беспилотника самолетного типа уничтожили над территорией России. Об этом сообщило Минобороны.

В Воронежской области в результате падения БПЛА возник пожар

«В течение прошедшей ночи при попытке киевского режима совершить террористическую атаку... дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских БпЛА», — заявили в ведомстве.

Минобороны уточнило, что два дрона сбили над территорией Белгородской области, еще два – над Курской.

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ФОТО: РИА Новости / Виталий Тимкив
ТЕГИ:Курская ОбластьБелгородская областьПВОБеспилотникиМинобороны

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