В Бурятии обнаружили седьмого туриста, пропавшего во время сплава по реке

«Спасатели МЧС России нашли и спасли седьмого туриста в Бурятии», — цитирует заявление RT.



Также спасатели продолжают поиски еще одного путешественника с помощью водной и наземной группировок, задействован вертолет, пишет Газета.ru.

Ранее в пресс-службе республиканского ГУ МЧС заявили, что 6 июля в районе села Выдрина Кабанского района при сплаве на реке Снежная перевернулись четыре катамарана, пропали пять человек.

На следующий день спасателям при помощи вертолёта удалось найти живыми двух из пяти пропавших туристов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».



