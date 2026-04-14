Дрон атаковал грузовик в Белгородской области, ранен мужчина

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника на грузовой автомобиль пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел в селе Мешковое Шебекинского округа. Дрон ударил по «Газели», в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча и ноги. Пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу. Гладков уточнил, что всего беспилотники атаковали четыре муниципалитета региона.