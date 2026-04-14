Дрон атаковал грузовик в Белгородской области, ранен мужчина
В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника на грузовой автомобиль пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
По его словам, инцидент произошел в селе Мешковое Шебекинского округа. Дрон ударил по «Газели», в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча и ноги. Пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу. Гладков уточнил, что всего беспилотники атаковали четыре муниципалитета региона.
В селе Вознесеновка Шебекинского округа повреждена надворная постройка. В селе Кукуевка Валуйского округа удар FPV-дрона пришелся по частному дому.
Кроме того, в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа три FPV-дрона атаковали сельхозпредприятие, в результате чего повреждены три единицы сельхозтехники и легковой автомобиль. В селе Нечаевка Белгородского округа после сброса взрывного устройства с беспилотника повреждена кровля частного дома, добавил губернатор, передает «Радиоточка НСН».
