Дрон атаковал грузовик в Белгородской области, ранен мужчина

В Белгородской области в результате атаки украинского беспилотника на грузовой автомобиль пострадал мирный житель, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

По его словам, инцидент произошел в селе Мешковое Шебекинского округа. Дрон ударил по «Газели», в результате чего мужчина получил минно-взрывную травму и осколочные ранения плеча и ноги. Пострадавшего доставляют в областную клиническую больницу. Гладков уточнил, что всего беспилотники атаковали четыре муниципалитета региона.

При атаке дрона в Белгородской области погибли два человека

В селе Вознесеновка Шебекинского округа повреждена надворная постройка. В селе Кукуевка Валуйского округа удар FPV-дрона пришелся по частному дому.

Кроме того, в селе Ивановская Лисица Грайворонского округа три FPV-дрона атаковали сельхозпредприятие, в результате чего повреждены три единицы сельхозтехники и легковой автомобиль. В селе Нечаевка Белгородского округа после сброса взрывного устройства с беспилотника повреждена кровля частного дома, добавил губернатор, передает «Радиоточка НСН».

ФОТО: Настоящий Гладков/Telegram
