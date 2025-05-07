В Белгородской области сбили 80 украинских БПЛА за сутки

Восемьдесят украинских беспилотников сбили за минувшие сутки над Белгородской областью. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

Как отметил губернатор, ВСУ осуществили атаки в 12 районах региона.

Так, в Белгородском районе нанесли удары 10 БПЛА, два из них были сбиты. Борисовский район атаковали семь дронов, два из которых ликвидировали. Над Валуйским муниципальным округом нейтрализовали шесть БПЛА, над Волоконовским районом - девять дронов, в Грайворонском муниципальном округе уничтожили один из трех атаковавших территорию аппаратов.

При этом в Губкинском городском округе и Корочанском районе сбили по семь беспилотников, в Новооскольском муниципальном округе - шесть, в Прохоровском районе - десять, в Чернянском - четыре. Кроме того, в Шебекинском муниципальном округе нейтрализовали 26 БПЛА.

Ранее глава Брянской области Александр Богомаз сообщил, что над регионом с вечера вторника уничтожили более 140 воздушных целей, в том числе крылатую ракету, пишет RT.

