Четыре человека пострадали в автоаварии на трассе Новороссийск-Керчь
15 мая 202301:39
Четыре человека пострадали в результате автоаварии на трассе Новороссийск-Керчь, сообщает пресс-служба ГИБДД Новороссийска.
Водитель «ВАЗ» не справился с управлением и въехал в дерево. Он пострадал. Травмы также получили три пассажира легковушки. Все они госпитализированы с травмами разной степени тяжести. В числе пострадавших две несовершеннолетние.
По данным ГИБДД, водитель получил права меньше месяца назад.
Ранее в Абхазии в автоаварии погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru