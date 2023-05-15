Четыре человека пострадали в автоаварии на трассе Новороссийск-Керчь

Водитель «ВАЗ» не справился с управлением и въехал в дерево. Он пострадал. Травмы также получили три пассажира легковушки. Все они госпитализированы с травмами разной степени тяжести. В числе пострадавших две несовершеннолетние.

По данным ГИБДД, водитель получил права меньше месяца назад.

Ранее в Абхазии в автоаварии погибли пять человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

