Четыре человека пострадали в автоаварии на трассе Новороссийск-Керчь

Четыре человека пострадали в результате автоаварии на трассе Новороссийск-Керчь, сообщает пресс-служба ГИБДД Новороссийска.

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Водитель «ВАЗ» не справился с управлением и въехал в дерево. Он пострадал. Травмы также получили три пассажира легковушки. Все они госпитализированы с травмами разной степени тяжести. В числе пострадавших две несовершеннолетние.

По данным ГИБДД, водитель получил права меньше месяца назад.

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ФОТО: РИА Новости
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