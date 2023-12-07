Четыре человека пострадали при взрыве на овощебазе в Петербурге
Отопительный котел взорвался на складе по хранению овощей и фруктов в Санкт-Петербурге. Об этом пишет «Фонтанка».
По данным издания, ЧП произошло ночью 7 декабря на улице Салова.
«По предварительной информации, в результате разгерметизации котла произошел выброс пара и обрушение конструкций на площади 10 кв. м.», — отмечается в сообщении.
«Фонтанка» указывает, что котел вылетел из помещения и задел автомобиль Mercedes, стоявший у здания.
В результате взрыва пострадали четыре человека, в том числе 12-летняя девочка, они госпитализированы. Прокуратура Фрунзенского района устанавливает обстоятельства инцидента.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru