Взрыв сковороды с маслом выбил дверь квартиры в Екатеринбурге
Взрыв сковороды с кипящим маслом выбил дверь в квартире одного из домов в Екатеринбурге. Бытовое ЧП случилось в микрорайоне Солнечном на улице Чемпионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на областной главк МВД.
По данным ведомства, хозяйка квартиры решила раскалить масло для готовки, которое внезапно вспыхнуло. Женщина сунула сковороду с горящим маслом под холодную воду, после чего и прогремел мощный взрыв.
Дверь квартиры слетела с петель, также была повреждена дверь соседней квартиры. Из 16-этажного дома самостоятельно эвакуировались 27 человек. В результате происшествия пострадала хозяйка сковороды.
Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня вечером на юго-востоке Москвы взорвалось такси. Момент ЧП на Волгоградском проспекте попал на видео.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru