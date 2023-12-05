Взрыв сковороды с маслом выбил дверь квартиры в Екатеринбурге

Взрыв сковороды с кипящим маслом выбил дверь в квартире одного из домов в Екатеринбурге. Бытовое ЧП случилось в микрорайоне Солнечном на улице Чемпионов, сообщает РИА Новости со ссылкой на областной главк МВД.

По данным ведомства, хозяйка квартиры решила раскалить масло для готовки, которое внезапно вспыхнуло. Женщина сунула сковороду с горящим маслом под холодную воду, после чего и прогремел мощный взрыв.

Дверь квартиры слетела с петель, также была повреждена дверь соседней квартиры. Из 16-этажного дома самостоятельно эвакуировались 27 человек. В результате происшествия пострадала хозяйка сковороды.

Между тем, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», сегодня вечером на юго-востоке Москвы взорвалось такси. Момент ЧП на Волгоградском проспекте попал на видео.

