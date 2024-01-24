Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Якутии
Выброс бытового газа произошел в четырехэтажном многоквартирном доме в якутском Томмоте, пострадали четыре человека. Об этом сообщили в пресс-службе управления МЧС по Якутии.
По данным ведомства, причиной ЧП стала разгерметизация газового оборудования в одной из квартир. Горения после выброса не зафиксировали.
«Поступила информация о четырех пострадавших в многоквартирном жилом доме по улице Кирова в городе Томмот», — отметили в МЧС.
Двух пострадавших с ожогами доставили в Алданскую центральную районную больницу.
На месте инцидента работают 41 сотрудник Алданского пожарно-спасательного гарнизона и 12 единиц техники, отмечает телеканал «360».
Ранее взрывы газовых баллонов произошли в двух домах в Аргаяшском и Сосновском районах Челябинской области, всего пострадали пять человек, напоминает Ura.ru.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru