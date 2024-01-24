Четыре человека пострадали при взрыве газа в жилом доме в Якутии

По данным ведомства, причиной ЧП стала разгерметизация газового оборудования в одной из квартир. Горения после выброса не зафиксировали.

«Поступила информация о четырех пострадавших в многоквартирном жилом доме по улице Кирова в городе Томмот», — отметили в МЧС.

Двух пострадавших с ожогами доставили в Алданскую центральную районную больницу.

На месте инцидента работают 41 сотрудник Алданского пожарно-спасательного гарнизона и 12 единиц техники, отмечает телеканал «360».

Ранее взрывы газовых баллонов произошли в двух домах в Аргаяшском и Сосновском районах Челябинской области, всего пострадали пять человек, напоминает Ura.ru.

