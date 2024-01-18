Умерли двое детей, пострадавшие при взрыве газа в доме в Махачкале
Число погибших в результате взрыва газа и пожара, произошедших в частном доме по улице Газопроводная в Махачкале, выросло до двух, сообщает РИА Новости.
По данным республиканского Минздрава, пострадали трое детей и их родители. Двое мальчиков, четырёх и пяти лет, скончались.
«Несмотря на все усилия врачей, ушёл из жизни ещё один ребенок», – указали в ведомстве.
В Минэнерго Дагестана отметили, что дом был самовольно подключён к газопроводной трубе, что привело к утечке газа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.
Ранее число жертв взрыва у АЗС в Махачкале, который произошёл в августе 2023 года, выросло до 36 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru