Умерли двое детей, пострадавшие при взрыве газа в доме в Махачкале

По данным республиканского Минздрава, пострадали трое детей и их родители. Двое мальчиков, четырёх и пяти лет, скончались.

«Несмотря на все усилия врачей, ушёл из жизни ещё один ребенок», – указали в ведомстве.

В Минэнерго Дагестана отметили, что дом был самовольно подключён к газопроводной трубе, что привело к утечке газа. Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело.

Ранее число жертв взрыва у АЗС в Махачкале, который произошёл в августе 2023 года, выросло до 36 человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

