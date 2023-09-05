Четыре человека пострадали при обстреле Донецка
Украинские военные обстреляли Кировский и Киевский районы Донецка. Об этом сообщил мэр города Алексей Кулемзин.
По словам градоначальника, в результате ЧП пострадали четыре человека.
«По ул. Туполева получили ранения мужчины 1967 и 2001 г. р., женщина 1973 г. р. и неизвестная женщина, анкетные данные которой устанавливаются», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.
По данным представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), в 07:05 по столице региона выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня. Кроме того, с 03:35 до 7:00 по Донецку было выпущено двенадцать снарядов калибра 155 миллиметров.
Накануне ВСУ обстреляли центр Донецка, противник применил в том числе кассетные боеприпасы, напоминает телеканал «360». Кулемзин сообщал о двух пострадавших, пишет RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru