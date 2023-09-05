Четыре человека пострадали при обстреле Донецка

«По ул. Туполева получили ранения мужчины 1967 и 2001 г. р., женщина 1973 г. р. и неизвестная женщина, анкетные данные которой устанавливаются», — написал Кулемзин в своем Telegram-канале.

По данным представительства Донецкой народной республики в Совместном центре контроля и координации (СЦКК), в 07:05 по столице региона выпустили шесть ракет из реактивной системы залпового огня. Кроме того, с 03:35 до 7:00 по Донецку было выпущено двенадцать снарядов калибра 155 миллиметров.

Накануне ВСУ обстреляли центр Донецка, противник применил в том числе кассетные боеприпасы, напоминает телеканал «360». Кулемзин сообщал о двух пострадавших, пишет RT.

