Четыре человека погибли в массовом ДТП в Пермском крае

В результате массовой аварии погибла девочка 2014 года рождения и трое взрослых. Еще два человека получили травмы, один из них госпитализирован. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Ранее ДТП с двумя маршрутками произошло в Петербурге, в результате чего пострадали 11 человек.

