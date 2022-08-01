Четыре человека погибли в массовом ДТП в Пермском крае
1 августа 202200:03
Три легковых автомобиля и один грузовик столкнулись на 12-м километре трассы Полазна – Чусовой около населенного пункта Дивья в Пермском крае, сообщает «РЕН ТВ».
В результате массовой аварии погибла девочка 2014 года рождения и трое взрослых. Еще два человека получили травмы, один из них госпитализирован. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины аварии.
Ранее ДТП с двумя маршрутками произошло в Петербурге, в результате чего пострадали 11 человек.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru