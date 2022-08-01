Четыре человека погибли в массовом ДТП в Пермском крае

Три легковых автомобиля и один грузовик столкнулись на 12-м километре трассы Полазна – Чусовой около населенного пункта Дивья в Пермском крае, сообщает «РЕН ТВ».

В ДТП во Владимире погибли три человека

В результате массовой аварии погибла девочка 2014 года рождения и трое взрослых. Еще два человека получили травмы, один из них госпитализирован. В настоящее время устанавливаются обстоятельства и причины аварии.

Ранее ДТП с двумя маршрутками произошло в Петербурге, в результате чего пострадали 11 человек.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:АварияДТП
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры