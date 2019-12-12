Четыре человека погибли в ДТП в Сочи
В Сочи произошло лобовое столкновение двух машин, в результате которого погибли четыре человека. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на региональную полицию.
По данным агентства, авария произошла около шести вечера на трассе "Адлер – Альпика-Сервис" в Красной Поляне. Все четверо погибших находились в автомобиле Volkswagen. Водитель второй машины Range Rover был госпитализирован.
Предварительно причиной аварии называют выезд водителя Volkswagen на встречную полосу. В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего.
Ранее бывший начальник главка ГАИ-ГИБДД МВД, экс-сенатор Владимир Фёдоров в эфире НСН заявил, что снижать нештрафуемый порог превышения скорости необходимо в первую очередь ради сокращения случаев гибели в ДТП.
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