В Иркутской области завуч сбила школьницу и отказалась вести ее в больницу
В Иркутской области завуч сбила на автомобиле 14-летнюю ученицу с инвалидностью, которая спешила в художественную школу, сообщает Telegram-канал Mash.
Вместо того, чтобы отвезти пострадавшую в больницу, учитель поместила ребенка в бессознательном состоянии в салон и час каталась по городу, пака школьница не пришла в сознание.
По приезде на занятия ей стало плохо. Ангелина страдает от аутоиммунного заболевания, и совсем недавно вышла в ремиссию, а ДТП могло спровоцировать возвращение болезни. В настоящее время мать ребенка через суд пытается добиться отстранения завуча от работы и взыскания компенсации.
Напомним, в Ершовском районе Саратовской области проводится проверка по факту гибели 12-летнего ребенка, которого в поле сбила на внедорожнике женщина-фермер.
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