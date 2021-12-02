В Иркутской области завуч сбила школьницу и отказалась вести ее в больницу

Вместо того, чтобы отвезти пострадавшую в больницу, учитель поместила ребенка в бессознательном состоянии в салон и час каталась по городу, пака школьница не пришла в сознание.

По приезде на занятия ей стало плохо. Ангелина страдает от аутоиммунного заболевания, и совсем недавно вышла в ремиссию, а ДТП могло спровоцировать возвращение болезни. В настоящее время мать ребенка через суд пытается добиться отстранения завуча от работы и взыскания компенсации.

Напомним, в Ершовском районе Саратовской области проводится проверка по факту гибели 12-летнего ребенка, которого в поле сбила на внедорожнике женщина-фермер.

